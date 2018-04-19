СМИ: «Нафтогаз» хочет увеличить цены на газ для украинцев на 65%

Компания «Нафтогаз» предложила украинскому правительству схему изменения цены на газ для рядового потребителя. Об этом сообщает агентство «Украинские новости».

По данным СМИ, предложенный компанией проект увеличения стоимости газа для населения предполагает введение двух видов цен. Первая останется действующей, но будет включать в себя только газ, входящий в «социальную норму потребления». Весь газ, потребленный свыше ее, будет считаться по второй цене – на 65% дороже.

По замыслу авторов проекта, это должно снизить потребление газа в стране на 15%, вместе с тем снизится количества необходимого топлива для расчета субсидий. По данным издания, в правительстве предложение «Нафтогаза» восприняли неоднозначно.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что в тяжелой экономической ситуации компании виноваты политики, а также население, потреблявшее слишком много газа. По его словам, это случилось из-за бывших украинских властей, которые якобы «наслаждались сильной поддержкой России».