На бывшего замглавы ФСИН Коршунова завели новое дело
Бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) стал фигурантом еще одного дела о взятках. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Ранее в отношении Коршунова уже было возбуждено дело о превышении должностных полномочий.
По данным следствия при заключении контракта на поставку автомобильного топлива для ФСИН, его стоимость была завышена на 109 миллионов рублей, а за сахарный песок было переплачено 50 миллионов рублей.
Соучастниками Коршунова следствие считает нескольких сотрудниц - Светлану Алексееву, Анну Рибицкую и Марину Дюкову.
«Коршунов и Алексеева потребовали от Дюковой передать им в качестве взятки 10% от стоимости заключенного контракта, то есть 40 млн рублей. Ими была получена часть взятки в размере 1,5 млн рублей», - говорится в сообщении.