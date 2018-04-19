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На бывшего замглавы ФСИН Коршунова завели новое дело

Андрей Аркадьев
21:09 19.04.2018
По версии следствия, Коршунов рассчитывал получить взятку за поставки для ФСИН автомобильного топлива и сахарного песка.
На бывшего замглавы ФСИН Коршунова завели новое дело
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

Бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) стал фигурантом еще одного дела о взятках. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Ранее в отношении Коршунова уже было возбуждено дело о превышении должностных полномочий.

По данным следствия при заключении контракта на поставку автомобильного топлива для ФСИН, его стоимость была завышена на 109 миллионов рублей, а за сахарный песок было переплачено 50 миллионов рублей.

Соучастниками Коршунова следствие считает нескольких сотрудниц - Светлану Алексееву, Анну Рибицкую и Марину Дюкову.

«Коршунов и Алексеева потребовали от Дюковой передать им в качестве взятки 10% от стоимости заключенного контракта, то есть 40 млн рублей. Ими была получена часть взятки в размере 1,5 млн рублей», - говорится в сообщении.

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