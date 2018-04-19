На бывшего замглавы ФСИН Коршунова завели новое дело

Бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) стал фигурантом еще одного дела о взятках. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Ранее в отношении Коршунова уже было возбуждено дело о превышении должностных полномочий.

По данным следствия при заключении контракта на поставку автомобильного топлива для ФСИН, его стоимость была завышена на 109 миллионов рублей, а за сахарный песок было переплачено 50 миллионов рублей.

Соучастниками Коршунова следствие считает нескольких сотрудниц - Светлану Алексееву, Анну Рибицкую и Марину Дюкову.