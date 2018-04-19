Названо самое эффективное средство против зубной боли

Ученые озвучили болеутоляющее средство, которое наиболее эффективно помогает справиться с болью в зубах. Об этом сообщает медицинское издание MedicalXpress.

Специалисты Школы стоматологической медицины при университете Case Western Reserve University выяснили, что лучше всего с проблемой зубной боли помогает справиться ибупрофен и другие нестероидные противовоспалительные препараты.

Чтобы выяснить это, эксперты провели систематический обзор исследований, посвященный безопасности и эффективности препаратов для облегчения зубной боли. Исследователи пришли к выводу, что опиоды и наркотики не могут считаться эффективным болеутоляющим, поскольку несут огромные риски для организма.

Наиболее подходящими по соотношению безопасности и эффекта эксперты признали нестероидные препараты, опционально сочетаемые с парацетамолом. Оптимально сочетать их в соотношении два к пяти – к примеру, 400 миллиграммов ибупрофена и 1000 миллиграммов парацетамола.