Посольство России подозревает, что в кровь Юлии Скрипаль впрыснули химикат

В посольстве РФ в Лондоне предполагают, что перед отбором проб, пока Юлия Скрипаль находилась в коме, ей в кровь могли ввести токсичное вещество.

Дипломаты отметили, что специалисты из России, не имея возможность расследовать инцидент Солсбери, задаются все новыми вопросами. Кроме того посольство РФ в Лондоне обратилось с нотой в МИД Великобритании, в которой потребовало дать российским медикам возможность провести медицинское освидетельствование Юлии Скрипаль.

«В частности, каким образом в пробе крови одной из потерпевших (Юлия Скрипаль – прим. ред.), отобранной спустя 18 дней после контакта, мог быть обнаружен неразложившийся токсичный химикат, установленный Портон-Дауном?», - отметили в пресс-службе ведомства.

По словам дипломатов, у Сергея Скрипаля, который получил более сильное отравление, подобной картины не наблюдалось.

Представители внешнеполитического ведомства отметили, что такая ситуация не характерна для отравляющих веществ нервно-паралитического действия и предположили, что «перед отбором проб токсичный химикат, установленный Портон-Дауном, был впрыснут в кровь находящейся в искусственной коме потерпевшей, в связи с чем не успел вступить в биохимическую реакцию».

Британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии 4 марта в парке Солсбери. Британская сторона утверждает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом, якобы произведенным в РФ. Не предъявляя никаких доказательств, Лондон обвинил в случившимся Москву, Россия все обвинения отрицает и требует провести тщательное расследование инцидента.