Посольство РФ в Лондоне потребовало допустить обследование Юлии Скрипаль российcкими врачами

Российское посольство в Лондоне обратилось с нотой в британский МИД. Дипломаты требуют провести медицинский осмотр Юлии Скрипаль силами российских медиков, об этом заявил пресс-секретарь дипломатического представительства РФ в Британии.

«Посольство обеспокоено состоянием здоровья Юлии Скрипаль, а также отсутствием какой-либо официальной информации о ней. Все публичные заявления, сделанные до настоящего времени официальными британскими властями, не могут рассматриваться как достоверные», - сообщил пресс-секретарь агентству РИА Новости.

Представитель дипломатического ведомства добавил, что подобная ситуация и блокирование контактов со Скрипалями в очередной раз подтверждает, что британские спецслужбы осуществили с помощью этой семьи неслыханную провокацию, и возможно, говорят от их имени. Действия британских властей нарушают Венскую конвенцию, добавил дипломат.

Ранее стало известно, что дочь британского шпиона Сергея Скрипаля Юлия была выписана из больницы в Солсбери в понедельник и сейчас она находится в «безопасном месте». Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери. Лондон обвинил Москву в причастности к инциденту, при этом не предоставив никаких доказательств.