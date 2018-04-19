Порошенко обвинил Москву в сокращении торговли между РФ и Украиной
Украинский президент обвинил Россию в том, что товарооборот между странами составляет всего 9%, в то время, как раньше он был больше трети.
Фото: Пресс-служба президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко, выступая на заседании по вопросам противодействия «российской агрессии», обвинил Россию в снижении доли Москвы в торговле с Киевом.
Заявление украинского лидера приводит местный телеканал ТСН. По словам Порошенко, товарооборот между Россией и Украиной сократился в разы. Глава Незалежной также выразил уверенность, что Москва ведет экономическую войну с Киевом.
«Речь идет о блокадах и эмбарго на поставки украинских товаров. Наша торговля упала в разы и сегодня составляет около 9% от общего объема. Раньше это было больше трети», - приводит телеканал слова украинского президента.