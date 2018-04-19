Порошенко обвинил Москву в сокращении торговли между РФ и Украиной

Президент Украины Петр Порошенко, выступая на заседании по вопросам противодействия «российской агрессии», обвинил Россию в снижении доли Москвы в торговле с Киевом.

Заявление украинского лидера приводит местный телеканал ТСН. По словам Порошенко, товарооборот между Россией и Украиной сократился в разы. Глава Незалежной также выразил уверенность, что Москва ведет экономическую войну с Киевом.