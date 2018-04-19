Двое человек из экипажа судна «Норд» сумели выбраться с Украины

Двое человек из экипажа задержанного украинскими пограничниками российского судна «Норд» сумели выехать в Белоруссию, остальным семерым было отказано в выезде с Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста Александра Руденко.

«Украинские пограничники в четверг сняли с рейса в Минск семерых членов экипажа задержанного российского судна "Норд" при попытке покинуть Украину, при этом утром разрешили выехать двум членам экипажа», - сообщил адвокат.

В данный момент сумевшие уехать с Украины моряки находятся в Белоруссии, что подтверждено их видеообращением. Оттуда они отправятся в Москву, а после намерены попасть в свой родной Крым.

Российский сейнер «Норд» был арестован украинскими пограничниками в нейтральных водах Азовского моря. В отношении капитана сейнера Владимира Горбенко было возбуждено уголовное дело.