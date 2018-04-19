Минтранс хочет запретить перевозить детей в колясках в метро
Кроме того, новые правила обяжут пассажиров уступать места пожилым людям, инвалидам, пассажирам с детьми и беременным женщинам, а также «быть взаимно вежливыми».
Фото: Алексей Иванов/ ТРК «Звезда»
Министерство транспорта планирует запретить перевозить детей в метро в детских колясках. Ведомство подготовило проект приказа об утверждении типовых правил пользования метрополитеном.
Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас перевозить детей в колясках запрещено только на эскалаторах московского метро. Теперь же под ограничения попадают станции, вагоны поездов и переходы между станциями.
Согласно поправкам, пассажирам предписывается в обязательном порядке уступать места пожилым людям, инвалидам, пассажирам с детьми и беременным женщинам, а также «быть взаимно вежливыми». Приказ должен вступить в силу 29 декабря 2018 года.