В Польше вспоминают жертв восстания в варшавском гетто

В столице Польши вспоминают восстание в варшавском гетто, в ходе которого были убиты пятнадцать тысяч человек. Траурные мероприятия проходят в Варшаве в день 75-летия со дня события.

Варшавское гетто было крупнейшим из всех, основанных немецкими оккупантами во время Второй мировой войны. В нем находилось около полумиллиона человек. Однако уже к лету 1942 захватчики уничтожили большую часть узников, а к апрелю 1943 года их осталось не более 60 тысяч человек.

Несмотря на неравные силы, местные жители решили бороться за свою жизнь. Восстание узников гетто продолжалось двадцать дней, за это время погибли тысячи людей. После гитлеровцы сравняли место гетто с землей.