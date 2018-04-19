Врач рассказал, как снайпер ведет охоту на мирных жителей Донбасса

Снайпер Вооруженных сил Украины обстрелял контрольно-пропускной пункт «Марьинка». В результате обстрела пострадали трое мирных жителей - две женщины из Макеевки и Горловки, а также мужчина из Старобешево.

Люди совершали пеший переход линии соприкосновения со стороны подконтрольной территории, подконтрольной Украине, в это время по ним открыли огонь из снайперского орудия. Раненые были экстренно госпитализированы, рассказал сайту «Звезды» заместитель главного врача по хирургии Республиканского травматологического центра Донецка Вадим Оноприенко. По его словам, у одной из женщин открытый перелом бедра, сопровождающийся большой потерей крови.