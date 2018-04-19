В парке «Патриот» начались съемки новой песни Дениса Майданова

Сегодня в парке Патриот артист Денис Майданов приступил к съемкам клипа на песню «Тишина».

«Мне очень приятно, что мы осуществляем этот проект вместе с Министерством обороны. Хотелось написать по-настоящему глубокую песню, обращенную к нашей молодежи, которая чтит память наших дедов», - сказал Майданов.

Майданов подчеркнул, что примет участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы.