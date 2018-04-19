Больница в сирийском городе Дума, где «Белые каски» сняли постановочный видеоролик с последствиями «химической атаки», скрыта под десятиметровой насыпью. Защитная насыпь изрыта подземными ходами и тоннелями - в них скрывались жители города во время боевых действий.

Однако этими тоннелями пользовались и боевики, ранее удерживавшие город. Сеть подземных тоннелей, которая имела и прямой выход к больнице, позволила им обманом пригнать в приемный покой несколько детей для съемок постановочного ролика с последствиями «химической атаки».

Здесь боевики по заказу организации «Белые каски» обливали напуганных детей водой из шланга и снимали на видео «помощь отравленным химической атакой». Позже это фейковое видео было распространено в Сети и стало формальным поводом для массированного ракетного удара по Сирии со стороны США, Британии и Франции.

Как позже заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, именно мальчик по имени Хасан Диаб, ставший невольным актером постановки «Белых касок», должен стать спикером в Совбезе ООН, чтобы вместе со своими родителями рассказать, каким образом эта организация готовит фейки.