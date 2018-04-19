Свидетель обмана: сирийский мальчик из ролика о «химатаке» готов разоблачить глобальный фейк

В подземном городе Думы самый большой вход, через который может проехать машина скорой помощи, ведет в ту самую больницу, где снимали видео «Белые каски».

Одиннадцатилетний Хасан стал невольным участником спектакля, организованного боевиками. И теперь рассказывает о том, как его снимали в ролике о выдуманной химатаке.

«Какие-то люди привели меня сюда. Стали кричать. Поливать водой из шланга. Потом надели дыхательную маску», - поведал Хасан Диаб.

На видео, снятом провокаторами, крики, суета, много детей, и среди них сидит на кушетке Хасан - мокрый и испуганный.

И сейчас в аккуратно причесанном и чистом мальчике Хасане того мокрого малыша можно узнать без труда. А если совместить лица на видео, так и вовсе сомнений не остается.

«Я в тот день был на работе. А Хасан с мамой сидели в подвале. Вдруг к ним прибежали какие-то люди и стали кричать: "Спасайтесь! Химатака!" Они, конечно, побежали со всеми в больницу. Тут их и начали снимать», - рассказал отец мальчика Омар Диаб.

Придя через несколько часов домой, отец нашел сына спокойно пьющим чай. Хотя хлор в первую очередь поражает дыхательные пути.

«Не было никаких признаков химического отравления. Мальчик и мама просто были напуганы. А в остальном в полном порядке», - добавил мужчина и поцеловал сына.

Хасан и Омар Диабы уезжать из Думы никуда не собираются. И они готовы встретиться в той же больнице со специалистами Организации по запрещению химического оружия и дать свои показания. А если понадобится - рассказать правду в любом суде любой страны мира.