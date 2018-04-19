Умерла звезда культового фильма «На игле»

В Великобритании на 63-м году жизни умер актер, диджей и телеведущий Дейл Уинтон. Об этом сообщил его агент Джен Кеннеди. Уинтон умер у себя дома, пишет Evening Standart.

О причинах смерти не сообщается.

«Мы знаем, что многие разделят эту ужасную утрату, но просим проявить уважение к частной жизни семьи в это скорбное время», - приводит агентство заявление представителя актера.

Уинтон начинал карьеру в Лондоне как диджей в клубах, позднее вел собственные программы на радио и телевидении. Актер снимался в фильмах и сериалах. В культовом фильме «На игле» сыграл роль ведущего телешоу. Кинокартина выдвигалась на премью «Оскар» в номинации «Лучший адаптированный сценарий».