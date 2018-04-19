Путин поздравил преемника Кастро с избранием на пост председателя Госсовета Кубы

Владимир Путин поздравил Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса с избранием на должность председателя Госсовета Кубы. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.

Российский президент выразил уверенность в том, что при новом руководителе страна продолжит уверенное движение к целям кубинской революции и новым рубежам социально-экономического развития.

«В России высоко ценят отношения с Кубой, основывающиеся на прочных традициях дружбы и взаимного уважения», - сказано в телеграмме президента РФ.

Путин также направил телеграмму Раулю Кастро, в которой поблагодарил его за многолетнее плодотворное взаимодействие между двумя странами.