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Без права на ошибку: огромный грузовик c домом проехал по узкому мосту над рекой

Вадим Синицын
18:03 19.04.2018
Отчаянный автолюбитель чудом проехал на огромном грузовике с мобильным домом по ненадежному подвесному мосту над рекой.
Видео: digg.com

В Сети получило популярность видео, на котором запечатлена виртуозная работа водителя грузовика, проезжающего по узкому подвесному мосту над неспокойной рекой. Об этом сообщает Daily Mail.

Отчаянный водитель большегрузного автомобиля попытался проехать по мосту, нагруженный мобильным домом. Учитывая несовпадение габаритов, малейшая ошибка должна была привести к крушению, гибели грузовика, трейлера и, скорее всего, самого водителя.

Однако грузовик вместе с мобильным домом удалось провести через мост без потерь. Водитель успешно справился с задачей. Вопрос, зачем ему понадобилось транспортироваться таким рискованным способом, в публикации не уточняется.

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