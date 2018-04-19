«Грабитель века» совершил дерзкий побег на одном самолете с премьером Исландии

Заключенный Синдри Тор Стеффансон, совершивший крупнейшее в Исландии ограбление, сбежал из тюрьмы и улетел в Швецию. Среди пассажиров этого рейса была исландский премьер-министр Катрин Якобсдоуттир, пишет Associated Press.

Стеффансон содержался в сельской тюрьме Согн, расположенной в 95 километрах от аэропорта, в заключении ему разрешали пользоваться телефоном и Интернетом. Грабитель сбежал через окно и добрался до воздушной гавани. Нарушителю закона не пришлось проходить пограничный контроль, поскольку он перемещался в рамках Шенгенской зоны, но билет был куплен под чужим именем, поэтому следователи предполагают, что у беглеца был сообщник.

Стеффансон находился под стражей с февраля по подозрению в краже 600 компьютеров, использовавшихся для майнинга биткоинов. Стоимость похищенного оборудования, которое так и не было найдено, составила два миллиона евро. Это стало самым крупным ограблением в Исландии. Вместе с ним были арестованы еще 11 человек. В сельскую тюрьму он был переведен всего десять лет назад.