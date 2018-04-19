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Минпромторг: импортозамещение потребовало 600 млрд рублей инвестиций с 2014 года

Павел Настин
17:33 19.04.2018
Основной акцент был сделан на создании фундаментальных основ для развития индустриального потенциала России.
Минпромторг: импортозамещение потребовало 600 млрд рублей инвестиций с 2014 года
Фото: pixabay

Свыше 600 миллиардов рублей было инвестировано в создание российских аналогов иностранной продукции, заявил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров на коллегии Минпромторга России «Об основных результатах деятельности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в 2017 году, целях и задачах на 2018 год». При этом государственные средства в общем объеме инвестиций составили только 120 миллиардов, уточнил министр.

Среди наиболее значимых инструментов поддержки отраслей промышленности Мантуров выделил Фонд развития промышленности (ФРП) и специальные инвестиционные контракты (СПИК).

«Механизм региональных СПИКов позволил привлечь в крупные промышленные проекты около 170 миллиардов рублей. Что касается малого и среднего бизнеса, то основой для стимулирования их инициатив становятся региональные ФРП - их сформировали уже более половины субъектов Федерации», - отметил Мантуров.

Он добавил, что для использования всех резервов внутреннего спроса была усилена борьба с незаконным оборотом промышленной продукции. В настоящее время формируется система сквозной прослеживаемости товаров на пути от производителя до потребителя. Ключевой инструмент в этой части - маркировка продукции. По словам Мантурова, в ряде отраслей она уже используется, а к 2024 году по поручению председателя правительства должна быть распространена на все основные товарные группы.

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