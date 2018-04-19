Задержан заместитель главы города Сочи Юрий Паламарчук

Заместитель главы города Сочи Юрий Паламарчук задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Паламарчук, помимо госдолжности, занимает также пост АО «Спецавтохозяйство по уборке города». Как полагают следователи, в результате действий чиновника данная организация понесла многомиллионный ущерб.

«По версии следствия, в результате действий чиновника акционерному обществу был причинен ущерб на сумму более 115 миллионов рублей», - уточнили в СК.

В настоящее время на рабочем месте и по месту жительства заммэра Сочи проводятся обыски.