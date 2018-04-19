Россия обратилась в ВТО из-за американских пошлин на сталь и алюминий

Российская Федерация отправила во Всемирную торговую организацию запрос о консультации относительно пошлин США на сталь и алюминий, которые недавно ввел Вашингтон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постпреда РФ при ВТО Геннадия Овечко.

«Мы запросили консультации по поводу введенных США мер… Согласно соглашениям в рамках ВТО, сторона, чьи интересы затронуты, имеет возможность ввести ответные меры, и одним из условий является проведение двусторонних консультаций», - объяснил постоянный представитель России при ВТО.

Основная задача двусторонних консультаций заключается в обмене мнениями и достижении взаимопонимания между сторонами. Со стороны РФ США поступило предложение договориться о дате и месте консультаций как можно скорее. Если в ходе переговоров России и Соединенные Штаты не придут к соглашению, то РФ получит право на ответные торговые меры.

Ранее Соединенные Штаты Америки в одностороннем порядке повысили пошлины на сталь на 25%, а на алюминий - на 10%, однако разрешили ряду союзных государств поставлять себе продукцию по старым расценкам. По предварительным подсчетам, убытки стран, не входящих в «список друзей» США, составят многие миллиарды долларов. Предположительные потери России, в частности, могут составить около трех миллиардов.