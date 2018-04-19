В РПЦ отреагировали на идею Порошенко создать «независимую» украинскую церковь

Все мировое каноническое православие поддерживает Украинскую православную церковь Московского патриархата. Об этом рассказал сайту «Звезды» руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Александр Волков.

«Все мировое каноническое православие, все поместные православные церкви во всем мире целиком и полностью поддерживают Украинскую православную церковь и ее предстоятеля, митрополита Онуфрия, разделяют его боль и понимают, насколько ему сейчас тяжело», - отметил он.

Волков добавил, что исторически политические попытки устраивать жизнь церкви всегда «приводили, приводят и будут приводить к полному фиаско политиков и их прожектов».

«Невозможно исправить ту сложную ситуацию, которая есть в украинском православии из-за существующего там раскола извне, в угоду режима, который управляет страной», - считает протоиерей.

«Никогда, я в этом убежден, мировое православие не будет поддерживать политиков Украины с их завиральными и совершенно безумными идеями», - добавил Волков.

Напомним, во вторник украинский президент Петр Порошенко заявил, что написал письмо вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой разрешить Киеву создать единую поместную автокефальную церковь.

Сейчас на территории Украины действует Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), а также канонически не признанные Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).