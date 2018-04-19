СМИ: Сирия передала РФ неразорвавшиеся в ходе удара американские крылатые ракеты

Две несдетонировавшие в ходе авиаудара коалиции по Сирии 14 апреля американские крылатые ракеты «Томагавк» были переданы Дамаском Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в сирийском министерстве обороны.

«Две крылатые ракеты, неразорвавшиеся в ходе ракетного удара США по Сирии в ночь на 14 апреля, были обнаружены сирийскими военным», - сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что обе ракеты, полученные российскими военными, находятся в хорошем состоянии.

Несмотря на то что «Томагавк» уже хорошо известен российским военным, всегда интересно рассмотреть, как эта ракета изменялась и модернизировалась. Такую точку зрения в интервью еженедельнику «Звезда» озвучил военный эксперт полковник в отставке Михаил Тимошенко.

«"Томагавк" претерпел шесть модернизаций с конца 80-х годов XX века, и каждый раз конструкторы вносили в ракету нечто приниципиально новое. Так что у наших военных появилась возможность увидеть ее в новом обличии. Что же касается анализа конструкций ракеты, то здесь наиболее интересной для исследователей является, на мой взгляд, ее система управления и двигатель», - уточнил эксперт.

Авиаудары по Сирии силами ВВС США, Франции и Великобритании были нанесены 14 апреля. В общей сложности по сирийской территории было выпущено свыше сотни ракет, большая часть из которых была сбита при помощи ПВО.

В МИД РФ назвали истинной целью атаки коалиции на Сирию попытку дать передышку экстремистам.