Сирийский мальчик по имени Хасан Диаб, который стал невольным участником постановки «Белых касок» о «химической атаке» в городе Дума, должен выступить в Совете Безопасности ООН. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Одиннадцатилетний Хасан стал героем инсценировки о «химатаке» против своей воли. Мальчика, как и других фигурирующих на видео «Белых касок» детей, криками согнали в приемный покой местной больницы, устроив искусственную панику. В медицинском учреждении здоровых детей обливали водой из шланга, якобы «спасая» от отравления химическими веществами, попутно снимая все происходящее на видео.

«Если кто-то и должен стать сегодня, в эти дни, главным спикером, главным действующим лицом в Совете Безопасности ООН, то я думаю, это тот самый мальчик Хасан Диаб, а также его родители, которые должны рассказать этому самому Совету Безопасности, что такое "Белые каски", как они готовят свои фейки», - сказала официальный представитель МИД РФ.

Фейковая запись с последствия «химической атаки» от «Белых касок» стала поводом для стран Запада нанести массированный ракетный удар по Сирии. США, Великобритания и Франция выпустили по САР более 100 ракет, не дождавшись результатов отчетов ОЗХО и не имея никаких доказательств газовой атаки, кроме вирусного видео «Белых касок».