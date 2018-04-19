Путин провел совещание с членами Совета безопасности
Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В обсуждениях принял участие министр обороны Сергей Шойгу.
Ранее глава государства подписал целый ряд законов, в числе которых закон о невозвратных билетах на поезда. Благодаря этому документу перевозчик сможет снизить цены на некоторые поездки.
Еще один закон, подписанный Путиным, ужесточает требования к организаторам летнего отдыха детей. Все документы опубликованы на сайте администрации президента.
На совещании в Совете безопасности также обсудили ситуацию в Сирии и внутрироссийские проблемы, в частности мероприятия по предотвращению паводков и природных пожаров.