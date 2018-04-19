МИД РФ назвал истинную цель удара западной коалиции по Сирии

Истинная цель удара западной коалиции по Сирии - дать передышку боевикам. Об этом заявила сегодня официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга.

По словам Захаровой, выдуманная химатака в сирийской Думе стала лишь поводом для ракетной бомбардировки республики, которая, в свою очередь, позволила экстремистам перевести дух и восстановить силы.

«Нашли подтверждение наши предположения о том, что истинной целью действия западной "тройки" было предоставление радикалам и экстремистам возможности восстановить ряды, затянуть кровопролитие и тем самым осложнить процесс политического урегулирования», - сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Авиаудары по Сирии силами ВВС США, Франции и Великобритании были нанесены 14 апреля. В общей сложности по сирийской территории было выпущено свыше сотни ракет, большая часть из которых была сбита при помощи ПВО.