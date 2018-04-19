В Кремле отреагировали на идею создания «независимой» церкви на Украине

В Кремле прокомментировали заявление президента Украины Петра Порошенко о создании в его стране «независимой» православной церкви. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что создание автокефальной поместной церкви на Украине вряд ли может быть поддержано в России.

«Вы знаете позицию Русской православной церкви, патриарха всея Руси по этому вопросу. И конечно, скажем так, какие-то действия, направленные на раскол церкви, вряд ли могут поддерживаться и вряд ли могут приветствоваться», - приводит РИА Новости слова представителя Кремля.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко решил обратиться к вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой разрешить Киеву создать единую поместную автокефальную церковь. По его словам, решение может быть принято до 28 июля 2018 года.

В Верховной раде поддержали обращение президента к Вселенскому патриархату о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. 268 депутатов из 450 проголосовали за соответствующее постановление.

Сейчас на территории Украины действует признанная всеми поместными православными организациями Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), а также Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).