Войска правительства Сирии нашли в Восточной Гуте дымовые шашки и хлор, произведенные в странах Запада. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Найденный хлор оказался произведенным в Германии. Однако место производства дымовых шашек, обнаруженных на освобожденных от боевиков территориях, было еще более примечательным - их сделали в британском Солсбери, который прославился после инцидента с отравлением Сергея Скрипаля.

«На освобожденных территориях Восточной Гуты сирийскими правительственными войсками обнаружены контейнеры с хлором - самым страшным видом химического оружия - из Германии, а также дымовые шашки производством города - внимание! - Солсбери», - сказала Мария Захарова.

Ранее Хасан Диаб, мальчик из сирийского города Дума, рассказал, как стал героем одного из постановочных роликов организации «Белые каски», в котором ему досталась роль якобы пострадавшего от химатаки. За проделанную работу ребенок получил финики и печенье.