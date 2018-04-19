Конец эпохи: на Кубе избрали преемника Кастро

Национальная ассамблея Кубы избрала главой Государственного совета 57-летнего Мигеля Диаса-Канеля, сменившего на этом посту Рауля Кастро. Голосование состоялось еще 18 апреля, но результаты были объявлены только сегодня.

Диас-Канель получил 603 голоса из 604 возможных. До нынешнего назначения он занимал должность вице-председателя Государственного совета Кубы.

Помимо поста главы Госсовета Кубы, Диас-Канель, согласно законодательству страны, после избрания займет пост главы Совета министров.

Рауль Кастро, которому исполнилось 86 лет, руководил страной последнее десятилетие. До него более полувека государством управлял его старший брат Фидель Кастро.