Нефть марки Brent превысила $74 за баррель впервые за три года
Так дорого эта марка нефти в последний раз стоила в ноябре 2014-го.
Фото: Nie Jianjiang/ ZUMAPRESS.com/ Globallook
Нефть марки Brent подорожала до рекордного с ноября 2014 года уровня. На пике торгов на Лондонской бирже ICE цена барреля Brent достигла отметки 74,43 доллара США, что на 1,3% выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Подорожание нефти продолжается вторую неделю подряд. За это время различные сорта европейской нефти повысились в цене в среднем на 9-10%.
На котировки оказала влияние геополитическая напряженность, в частности ситуация на Ближнем Востоке, а также снижение запасов сырья в США.
На фоне дорожающей нефти укрепился рубль. Из расчета на завтра доллар потерял 70 копеек и стоит 60 рублей 85 копеек.