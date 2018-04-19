Минэкономразвития: Крым станет российской Калифорнией

Полуостров Крым по темпам развития, расположению и другим параметрам имеет все шансы через несколько лет стать «российской Калифорнией». Такой прогноз озвучил директор департамента реализации региональных инвестиционных программ Минэкономразвития России Вадим Павлов.

Как отметил Павлов, выступая в рамках Ялтинского международного экономического форума, существует определенный образ своеобразной «российской Калифорнии» - творческого, высокоразвитого и зеленого региона. Крым имеет все шансы стать именно таким регионом.

«Сложился образ такой российской Калифорнии. Самый зеленый штат, самый творческий штат, самый свободный штат, самый экономически развитый штат, самый высокотехнологичный штат. Надеюсь, что через какое-то количество лет здесь действительно будет российская Калифорния», - отметил представитель Минэкономразвития РФ.

Международный экономический форум в Ялте стартовал 19 апреля. Президент России Владимир Путин направил участникам встречи приветственную телеграмму. Глава государства выразил надежду, что это событие повысит интерес зарубежных инвесторов к российскому бизнесу и даст старт новым проектам. Форум собрал около трех тысяч политиков и бизнесменов из 70 стран мира.