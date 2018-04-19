Порошенко назвал основание Москвы опрометчивым решением киевских князей

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Верховной раде сказал, что Москва была основана «по опрометчивому решению киевских князей». По мнению украинского лидера, создание в Незалежной «независимой» православной церкви восстановит «историческую справедливость».

«Именно из Царьграда (Константинополь) пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры. Уже потом мы поделились этим с Залесьем, где давние киевские князья очень опрометчиво основали Москву», - сказал Порошенко.

Во вторник глава Украины направил письмо патриарху Константинопольскому Варфоломею с просьбой разрешить Киеву создать «единую поместную автокефальную церковь». По словам Порошенко, решение синода по этому вопросу может быть принято до 28 июля 2018 года.

В Московском патриархате рассчитывают, что Константинопольский патриархат не изменит своей позиции и продолжит поддерживать каноническую церковь на Украине.

Сейчас на Украине действует только одна каноническая церковь, признанная мировым православием - Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП). Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) не признаются ни одной из канонических православных организаций. Священники УПЦ МП регулярно подвергаются притеснениям и гонениям на Украине.