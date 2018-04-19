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Кушетка, шланг, приемный покой: кадры реквизита для постановочной «химатаки» в сирийской Думе

Алексей Головко
15:48 19.04.2018
На записи «Белых касок» Хасана обливают водой, тем самым якобы оказывая ему первую помощь после химатаки. В реальности его, как и других детей, просто согнали в приемный покой больницы и облили водой из шланга, снимая происходящее на видео.

Накануне мировым средствам массовой информации было представлено живое доказательство фальсификации кадров «химической атаки» в сирийском городе Дума, которая стала основанием для ракетного удара по Сирии. Мальчик по имени Хасан Диаб рассказал, как стал невольным актером в постановке «Белых касок».

На записи, распространенной «Белыми касками», Хасана обливают водой, тем самым якобы оказывая ему первую помощь. В реальности мальчик не страдал от повреждений отравляющими веществами - его, как и других детей, криками согнали в приемный покой больницы и облили водой из шланга, снимая происходящее на видео.

После этого в госпиталь прибыл отец Хасана, отпросившись с работы. Мужчина услышал, что в больницу по неизвестным причинам согнали детей. Однако на месте он обнаружил своего сына абсолютно здоровым. В медицинском учреждении было тихо - участники спектакля, отсняв все необходимое и записав на видео «панику», покинули больницу.

Сейчас больница в Думе работает в обычном режиме. Сохранились все вещи, которые являлись реквизитом в постановке «Белых касок», включая койку, на которой сидели «отравленные» дети, и шланг, из которого их обливали водой, «спасая» от химических веществ.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала видеоролик с мальчиком из сирийской Думы и подчеркнула, что главный герой сюжета, представленный как жертва якобы произошедшей в Сирии химической атаки, на самом деле просто принимал участие в инсценировке. Дипломат предложила показать ребенку, якобы пережившему химатаку, место постпреда США в ООН, чтобы он смог своими глазами увидеть, где находится «мозговой центр уничтожения Сирии».

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