В Ялте стартовал IV Международный экономический форум

В Ялте открылся Международный экономический форум. Президент России Владимир Путин направил участникам встречи приветственную телеграмму. Глава государства выразил надежду, что это событие повысит интерес зарубежных инвесторов к российскому бизнесу и даст старт новым проектам.

Форум собрал около трех тысяч политиков и бизнесменов из 70 стран мира. Это уже четвертый Международный форум, который проходит в Крыму, и каждый раз это происходит в непростых условиях экономических санкций. Но все участники понимают, что эти ограничения только мешают европейскому бизнесу, поскольку работать с Крымом хотят сотни зарубежных предпринимателей из Италии, Франции и Германии.

В этом году самая большая иностранная делегация прибыла из Сирии, в ее составе более 80 человек. Возглавляет делегацию министр экономики Сирийской Арабской Республики. Впервые сирийские предприниматели посещают полуостров. Накануне их встречали в новом терминале международного аэропорта Симферополь.

На форуме обсудят, как выгодно и безопасно вкладывать деньги в крымскую экономику. В ходе мероприятия планируется заключить контракты на сумму около 150 миллиардов рублей.