ВВС Ирака ударили по террористам в Сирии

Военно-воздушные силы Ирака нанесли авиаудар по позициям террористов ИГИЛ* в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщается в официальном Twitter премьер-министра страны Хайдера аль-Абади.

According to the orders of the commander-in-chief of the armed forces, Dr. Haider Al-Abadi, our heroic air force carried out, on Thursday, in Syria near Iraqi border deadly air strikes against Daesh's Terrorists gangs.