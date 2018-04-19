ВВС Ирака ударили по террористам в Сирии

Военно-воздушные силы Ирака нанесли авиаудар по позициям террористов ИГИЛ* в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщается в официальном Twitter премьер-министра страны Хайдера аль-Абади.

«По приказу главнокомандующего вооруженными силами Хайдера аль-Абади наши героические Военно-воздушные силы нанесли в четверг в Сирии около иракской границы смертоносные воздушные удары по бандам террористов ИГИЛ*», - говорится в записи.

According to the orders of the commander-in-chief of the armed forces, Dr. Haider Al-Abadi, our heroic air force carried out, on Thursday, in Syria near Iraqi border deadly air strikes against Daesh's Terrorists gangs. — PM Media Office (@IraqiPMO) 19 апреля 2018 г.

Отмечается, что воздушный удар был нанесен по позициям боевиков восточнее реки Евфрат, целью стали скопления террористов и их командование. В министерстве обороны Ирака подчеркнули, что продолжат бомбить позиции ИГИЛ в Сирии, если получат информацию о наличии угрозы.

В конце прошлого года премьер-министр Ирака объявил о «военной победе над ИГИЛ». По словам Хайдера аль-Абади, Ирак нанес террористам поражение в короткий срок и установил полный контроль над границей с Сирийской Арабской Республикой.

Боевики захватили некоторые районы Ирака еще в 2014 году, включая крупный город Мосул. В 2017 году после масштабной операции Мосул был отвоеван, после чего были проведены операции в других, менее крупных оплотах террористов.

*ИГИЛ - террористическая группировка, деятельность которой запрещена на территории РФ