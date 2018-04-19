Концепцию «умного города» в Екатеринбурге представят на ПМЭФ-2018

Заявочный комитет ЭКСПО-2025 на Петербургском международном экономическом форуме представит интерактивный стенд c концепцией SmartCity («умный город»), который будет создан с применением передовых технологий на месте проведения выставки.

«Один из ярких объектов ЭКСПО в Екатеринбурге - проект монорельсовой дороги. Гости форума, посетив стенд, окажутся внутри кабины монорельса и смогут совершить обзорную экскурсию по территории ЭКСПО, а также собственными глазами увидеть жизнь в "умном городе", смоделированную при помощи средств компьютерной графики», - отметила генеральный директор заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана Сагайдак.

Маршрут монорельса будет иметь несколько остановок, на которых можно «выйти из вагона», чтобы «прогуляться» по набережной Верх-Исетского пруда, где обустроят биоклиматический променад, осмотреть павильоны выставки, которые планируется преобразовать в образовательные, научно-исследовательские и производственные центры, а также узнать об инновационных технологиях, которые будут применяться при строительстве «умного города».

Территория ЭКСПО-2025 будет смоделирована с использованием фотореалистичной 3D-графики с элементами realtime, воспроизведение которой предполагает постоянную обработку огромного объема визуальных данных.

Площадь ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге составит 555 гектаров, что сделает ее самой большой за всю историю проведения всемирных выставок.

Конкурентами уральской столицы являются японская Осака и азербайджанский Баку. В начале апреля в Москве состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с представителями инспекционной комиссии Международного бюро выставок (МБВ), которые прибыли в Россию с трехдневным визитом с целью оценить готовность Екатеринбурга принять Всемирную универсальную выставку ЭКСПО-2025. По результатам визита представители МБВ сообщили, что у Екатеринбурга есть все необходимое, чтобы принять главную выставку планеты. Решение о месте проведения ЭКСПО-2025 будет принято на Генеральной ассамблее Международного бюро выставок в ноябре 2018 года.

Как отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков, у столицы Урала есть хорошие позиции в гонке за право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025.

«В Екатеринбурге проводятся мероприятия международного уровня: например, в 2009 году здесь принимали саммит ШОС и первый в истории саммит стран БРИКС. С 2010 года здесь ежегодно проходит Международная промышленная выставка ИННОПРОМ, в 2019 году состоится Глобальный саммит производства и индустриализации (GMIS). Опыт есть, поэтому шансы на победу велики», - подчеркнул Кобяков.

Кроме того, генеральный директор заявочного комитета ЭКСПО-2025 примет участие в панельной сессии на тему «Город будущего», которая будет посвящена проблематике урбанизма.