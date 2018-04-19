Роскомнадзор объяснил, почему не блокирует Facebook, Viber и WhatsApp

В Роскомнадзоре рассказали, почему не имеют претензий к популярным сервисам WhatsApp, Viber, Facebook Messenger и Instagram.

Как пишет портал vc.ru со ссылкой на РКН, ведомство не блокирует вышеупомянутые ресурсы, поскольку правоохранительные органы не требуют их присутствия в реестре организаторов распространения информации (ОРИ).

«В тот момент, когда представления в отношении названных вами компаний поступят, мы об этом сообщим», - отметили в пресс-службе РКН.

Восемнадцатого апреля глава надзорного ведомства Александр Жаров сообщил, что Роскомнадзор до конца 2018 года проверит соцсеть Facebook на предмет исполнения российских законов.

Шестнадцатого апреля операторы связи начали блокировать Telegram в России. Блокировка мессенджера связана с отказом его владельцев предоставить ФСБ ключи для дешифрования сообщений. Разработчики Telegram утверждают, что данные требования неконституционны, кроме того, это невозможно сделать технически.