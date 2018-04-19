На востоке Москвы из горящего ТЦ эвакуировали более 600 человек
По данным агентства, пожар начался в кафе торгового центра на Первомайской улице.
Фото: Марина Ботнарь / ВКонтакте
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В торговом центре «Измайловский» на востоке российской столицы произошел пожар, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в чрезвычайных службах Москвы.
По данным СМИ, пожар начался в кафе торгового центра на Первомайской улице. После возгорания было эвакуировано 650 посетителей ТЦ.
На данный момент возгорание потушено, огонь не успел распространиться, общая площадь пожара составила четыре квадратных метра. Пострадавших в результате случившегося нет.