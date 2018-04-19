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СМИ опубликовали письма, в которых «Белые каски» пытались «завербовать» лидера Pink Floyd

Дарья Михалина
14:30 19.04.2018
Организация предпренимала попытки «завербовать» музыканта еще с 2016 года.
СМИ опубликовали письма, в которых «Белые каски» пытались «завербовать» лидера Pink Floyd
Фото: Alessandro Bosio / ZUMAPRESS.com / Globallookpress

Журналист Макс Блюменталь опубликовал письма, которые свидетельствуют о том, что организация «Белые каски» пыталась «завербовать» лидера группы Pink Floyd, музыканта Роджера Уоттерса.

Блюменталь рассказывает, что «Белые каски» не единожды связывались с Уоттерсом.

Еще в 2016 году он был приглашен на торжественный ужин, организованный миллиардером Хани Фарси. Тогда музыканту рассказали, что, став частью организации, он сможет помочь сирийским беженцам.

«Было довольно подозрительно получить такое приглашение на ужин. И теперь мои худшие подозрения подтвердились», - прокомментировал ситуацию Уоттерс.

После этого Уоттерс еще несколько раз был приглашен на те или иные мероприятия организации. Из писем следует, что, если бы Уоттерс согласился выступить, за этот выход ему бы заплатили.

Но музыкант не ответил ни на одно из приглашений.

За несколько дней до концерта в Барселоне с британским рокером вновь связался представитель организации и попросил его выступить со сцены с заявлением о сирийских детях.

Несколько писем Блюменталь выложил в открытый доступ в своем аккаунте в Twitter.

 «Эти документы демонстрируют, что специалисты хорошо финансируемой службы по связям с общественностью («Белых касок» - прим. ред.) специально работают со знаменитостями, исходя из того, что они могут достучаться до сердец и умов широкой общественности на Западе», - пишет в своей статье журналист.

Ранее во время концерта в Барселоне Роджер Уоттерс призвал людей не верить пропаганде «Белых касок», таким образом предотвратив вмешательство правительства в конфликты.

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