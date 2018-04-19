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Британское химоружие на дне Белого моря: грозит ли Архангельской области экологическая катастрофа

Владислав Голдин
14:15 19.04.2018
Свидетельств применения Великобританией химоружия достаточно много
Фото: pixabay

Великобритания неоднократно применяла на Севере химическое оружие, которое разрабатывалось в Портон-Дауне. В частности, в 1919 году из знаменитой лаборатории в Архангельскую область были отправлены 50 тысяч устройств M Device. Вскоре они были использованы против солдат Красной армии. Первая бомбардировка с применением M Device была зафиксирована 27 августа в селе Емецк в 170 километрах к югу от Архангельска.

Как рассказал в эфире ток-шоу «Процесс» на телеканале «Звезда» доктор исторических наук профессор Владислав Голдин, от британских бомбардировок страдало мирное население.

«Страдали и военнослужащие, страдали и мирные жители, потому что оружие использовалось и в виде артиллерийских обстрелов, и в виде бомбардировок», - отметил эксперт.

В августе 1919 года в печати появился материал об использовании  британцами удушливого газа.

«Англичане на Северном фронте применяют снаряды с удушливыми газами. Английские летчики бросают бомбы в деревни на крестьянские избы, сжигая хлеб. Крестьяне зовут их душителями и поджигателями», - говорилось в статье.

По словам Голдина, свидетельств, подтверждающих применение химоружия Великобританией, достаточно много.

«Таких свидетельств достаточно много. И в британских ныне рассекреченных документах, и существует ряд книг, выпущенных Великобританией по этой теме. Поэтому можно эту картину в полной мере воспроизвести», - пояснил эксперт.

Химические атаки на Севере продолжались в течение всего сентября. Однако результаты бомбардировок не устроили Уинстона Черчилля, и к сентябрю атаки были прекращены. Спустя две недели оставшееся химоружие было затоплено в Белом море, где и находится по сей день. По словам Голдина, точное место его расположения до сих пор не найдено.

«В тех источниках, которые имеют место, указывается глубина ориентировочно 70 метров, но где именно сброшено, это большой вопрос», - сказал эксперт.

Историк не исключил, что спустя сотню лет химическое оружие начало разлагаться.

«Периодически у Белого моря происходят экологические катастрофы с выбросом миллионов морских звезд и другой живности - как раз одним из объяснений этому может быть то, что прошло 100 лет (с момента бомбардировок), разлагается химоружие. То есть химическая война, которую вела Великобритания в свое время здесь, на Севере, дает результате сегодня, и страдают люди и живность в Белом море», - предположил Голдин.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.  

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