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В Госдуму внесли законопроект о новых возможностях использования маткапитала

Александра Арсентьева
13:38 19.04.2018
Авторы инициативы заявили, что с момента запуска программы в 2007 году сертификаты на маткапитал получили свыше 7,3 млн семей.
В Госдуму внесли законопроект о новых возможностях использования маткапитала
Фото: Алексей Иванов / ТРК "Звезда"

Депутаты от фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект, который расширит возможности использования материнского капитала. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данной инициативе, маткапитал можно будет использовать для приобретения, строительства или расширения дачного дома на садовом земельном участке. При этом указывается, что покупаемый дом должен находиться в Российской Федерации.

«Считаем, что такая возможность будет востребована гражданами. Ведь, как показывает практика, улучшение жилищных условий является приоритетом использования материнского капитала», – цитирует лидера «Справедливой России» Сергея Миронова его пресс-служба.

Кроме того, авторы инициативы заявили, что с момента запуска программы в 2007 году сертификаты на маткапитал получили свыше 7,3 млн семей. Отмечается, что средствами распорядились только 54,3% их владельцев. Большинство – почти 4,1 млн семей – использовали денежные средства для улучшения жилищных условий.

Как сообщил Миронов, вложения материнского капитала в пенсионное обеспечение или образование менее востребованы. Принятие данного законопроекта, по мнению политика, расширит варианты решения жилищной проблемы с помощью маткапитала.

За последнее время это уже не первая инициатива депутатов по расширению возможностей использования материнского капитала. Так, в марте в Государственную думу был весен законопроект о праве получать эти средства отчимам и мачехами, усыновившим детей своих супругов от предыдущих браков.

Также в России с 2018 года действует ежемесячная выплата на рождение первенца. Семьи при этом могут получить выплату на второго ребенка из средств маткапитала.

Напомним, в декабре прошлого года президент России продлил программу материнского капитала до конца 2021 года.

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