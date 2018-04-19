Аксенов рассказал, когда будет запущено движение по Крымскому мосту

Первые автомобили смогут проехать по Крымскому мосту уже через несколько недель. Об этом во время проведения Ялтинского международного экономического форума заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Помимо этого, он добавил, что в текущем году две электростанции - Таврическая и Балаклавская - дадут первый ток.

Аксенов уверен, что ввод в эксплуатацию этих объектов благоприятно повлияет на имидж Крыма, а также даст толчок развитию экономики и социальной сферы полуострова.

Ранее в Минтрасе сообщали, что движение транспорта в полном объеме откроется до конца 2018 года.