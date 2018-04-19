В Кремле рассказали, что думают о безуспешной попытке РКН заблокировать Telegram

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, считают ли в Кремле, что безуспешные попытки Роскомнадзора заблокировать мессенджер Telegram дискредитируют ведомство.

«По-прежнему не буду ничего говорить. Для исполнения закона нужно время. Вполне можно согласиться и понять, что это не вопрос одного дня - исполнение этого закона. Поэтому давайте какое-то время еще подождем. Я бы не стал говорить о какой-то дискредитации или еще о чем-то», - сказал пресс-секретарь главы государства.

Напомним, Таганский суд Москвы на прошлой неделе удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мобильного приложения Telegram в РФ в связи с отказом предоставить ФСБ ключи шифрования для декодирования сообщений. Суд разрешил блокировать мессенджер немедленно, не дожидаясь решения по апелляции.

Как заявила защита компании, требования Роскомнадзора по техническим причинам невыполнимы, поскольку архитектура Telegram не предполагает формирования общего шифра для передачи сообщений.