Под Ростовом столкнулись автобус, бензовоз, две легковушки и бетономешалка

В Ростовской области произошло массовое ДТП: столкнулись сразу пять транспортных средств: два легковых автомобиля, пассажирский автобус ПАЗ, бетономешалка и бензовоз.

Авария случилась приблизительно в 09:30 на автодороге «Западный обход Ростова-на-Дону».

В результате ДТП, как сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, пострадали девять человек, один погиб.

Автобус следовал по маршруту Ростов - Азов, в нем находились 23 человека.

В настоящий момент на месте аварии работают специалисты.

Обстоятельства произошедшего уточняются.