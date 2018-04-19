Под Ростовом столкнулись автобус, бензовоз, две легковушки и бетономешалка
В результате аварии пострадали девять человек.
Видео: rostov_roads / Instagram
В Ростовской области произошло массовое ДТП: столкнулись сразу пять транспортных средств: два легковых автомобиля, пассажирский автобус ПАЗ, бетономешалка и бензовоз.
Авария случилась приблизительно в 09:30 на автодороге «Западный обход Ростова-на-Дону».
В результате ДТП, как сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, пострадали девять человек, один погиб.
Автобус следовал по маршруту Ростов - Азов, в нем находились 23 человека.
В настоящий момент на месте аварии работают специалисты.
Обстоятельства произошедшего уточняются.