Google убрал возможность обхода блокировок через свои сети

Компания Google прекратила поддержку технологии domain-fronting после обновления собственных сетей. Об этом сообщил портал Rozetked.

«Google никогда не поддерживала фронтинг как отдельную возможность, но до недавнего времени он работал из-за особенностей нашего ПО. Мы постоянно совершенствуем нашу сеть, и в рамках запланированного обновления фронтинг больше не поддерживается. У нас нет планов по реализации этой опции», - цитирует портал представителей компании.

Первыми на отключение фронтинга обратили внимание разработчики интернет-анонимайзера Tor.

В то же время на фоне блокировки мессенджера Telegram Американский союз защиты гражданских свобод обратился к Apple, Amazon, Google и Microsoft с призывом разрешить Telegram неограниченно менять IP-адреса, чтобы обеспечить соблюдение прав человека.