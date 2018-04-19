США и Польша одновременно примут на вооружение новейшую систему Patriot

Одновременно в Польше и США на вооружение будет принят новейший вариант системы ПВО Patriot. Об этом заявил в эфире Польского радио министр национальной обороны республики Мариуш Блащак, сообщает РИА Новости.

Контракт о поставке Польше американских систем ПВО Patriot подписан в конце марта этого года в Варшаве. Первая поставка будет включать 208 ракет, 16 пусковых установок и четыре радиолокационные станции.

«Новая система противоракетной обороны Patriot будет внедрена одновременно как в польской армии, так и в армии американской», - отметил министр национальной обороны республики.

Кроме того, Блащак рассказал, что сейчас идут переговоры о второй фазе поставок в Польшу элементов системы Patriot. Он добавил, что переговоры по первой фазе прошли хорошо.

Предполагается, что польская армия во второй фазе поставок Patriot получит новейший радар, а также пусковые установки и дополнительные ракеты.

Планируется, что в Польшу первые ЗРК Patriot поступят в 2022 году. Как ранее многократно заявлялось представителями польского руководства, ожидается, что новые системы ПВО будут размещены недалеко от границы с Россией.

В июле прошлого года Министерством национальной обороны Польши и Министерством обороны США было подписано соглашение о поставке Варшаве комплексов Patriot. Документ был подписан во время приезда американского президента Дональда Трампа в Варшаву. В нем говорится, что системы будут переданы Польше до 2022 года. Планируется, что на первом этапе - в 2021-2022 годах - в Польшу будут поставлены две батареи Patriot с ракетами PAC-3 MSE и элементами системы управления и связи IBCS.