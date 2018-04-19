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Это все комплексы Макрона: эксперт объяснил действия Франции в Сирии

Сергей Строкань
12:34 19.04.2018
Макрон не уверен в себе, но он мучительно пытается нащупать нишу в европейской политике
Фото: Panoramic / ZUMAPRESS.com / Globalllookpress

Недавнее заявление Эммануэля Макрона, который назвал себя «ровней» Владимиру Путину, ввело в ступор международное сообщество. В минувшее воскресенье французский президент дал интервью журналистам, после чего «разделил стаканчик» с представителями СМИ, где и провел параллели между собой и главой РФ. Об этом позже рассказал сотрудник RMC Жан-Жак Бурден.

«Я ровня Путину. Кроме того, Путин меня понимает. <…> Я решил нанести удар по Сирии, чтобы дать понять Путину, что мы там. Он понимает такой дискурс. И вы увидите: это решение, чтобы восстановить мир в Сирии», - процитировал Бурден лидера Франции.

Многие эксперты полагают, что подобные заявления Макрона и его тщетные попытки быть похожим на таких весомых политических фигур, как Владимир Путин, говорят о закомплексованности главы Франции. Так считает и международный обозреватель ИД «КоммерсантЪ» Сергей Строкань. По его словам, Макрон отчаянно пытается занять свою нишу среди европейских политиков.

«Макрон - президент, конечно, далеко не лучший. Он не уверен в себе, но мучительно пытается нащупать нишу в европейской политике. Здесь идет очень сложная игра. Макрона тянут в одну сторону Великобритания и США, пытаясь создать некую Антанту, но уже против России. С другой стороны, Макрон пытается делать то, что делал Олланд, - быть мостиком между Россией и Западом. И не случайно он единственный, кто едет на форум в Санкт-Петербурге (речь о Петербургском экономическом форуме, который пройдет 24-26 мая)», - пояснил эксперт в эфире ток-шоу «Процесс» на телеканале «Звезда».

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция выпустили по территории Сирии более 100 ракет, основную часть которых сбили системы сирийских ПВО. Удары наносились по правительственным объектам, которые, как утверждает коалиция, якобы использовались для производства химоружия. При этом официальных подтверждений данной информации США, Великобритания и Франция ждать не стали.

Владимир Путин назвал произошедшее «актом агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом».

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.   

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