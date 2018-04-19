СК РФ возбудил дело по факту обстрела сотрудников Донецкой фильтровальной станции

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела военнослужащими Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины автобуса с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции.

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Всего в автобусе находилось 29 человек. В результате нападения пострадали пятеро. СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»).

На данный момент продолжается сбор информации.

«Следствием принимаются меры, направленные на установление всех обстоятельств преступления и должностных лиц, как отдавших незаконные приказы о проведении обстрелов мирного населения, так и исполнивших их», - говорится в официальном сообщении.

В СК отмечается, что совершенное преступление является нарушением Протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандума к нему, а также положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Инцидент произошел 17 апреля. Украинские боевики произвели обстрел из стрелкового оружия Донецкой фильтровальной станции и автобуса с мирными жителями.