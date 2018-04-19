Эпичное обрушение 80-метровой трубы в Красноярске попало на видео

Вчера, 18 апреля, во время взрывных работ по демонтажу 80-метровой трубы на территории ООО «Красноярский цемент» погиб рабочий.

Снос дымовой трубы выполняли специалисты ООО «АС Теплострой». Работы должны были пройти в четыре этапа 17 апреля, однако из-за сильного ветра в этот день осуществили только два взрыва. Восемнадцатого апреля после третьего взрыва труба не обрушилась до планируемого уровня в 45 метров. Когда рабочий-взрывник приступил к обследованию трубы, часть строения рухнула. Мужчина погиб на месте. Об этом сообщили Newslab.ru в пресс-службе ООО «Красноярский цемент».

В социальных сетях появилась видеозапись, на которой запечатлена неудачная попытка демонтажа кирпичной трубы.