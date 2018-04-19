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На лунной фотографии NASA нашли «корабль пришельцев»: видео

Павел Настин
11:53 19.04.2018
По мнению уфологов, блогер обнаружил на снимке лунной поверхности «летающую тарелку» инопланетян.
Видео: dailystar.co.uk

Подозрительный объект, похожий на «летающую тарелку», обнаружил британский видеоблогер Streetcap1 на фотографиях лунной поверхности, сделанных космическим аппаратом NASA  Lunar Orbiter 3. Об этом пишет газета Daily Star.

Непонятный объект блогер обнаружил в одном из лунных кратеров.

«Если взглянуть на темную область и то, что находится вокруг нее, то можно определить, что данный объект имеет блюдцеобразную форму», - заявил он.

Один из уфологов в комментариях к видео отметил, что на снимке находится не что иное, как инопланетный космический корабль.

Ранее Streetcap1 заподозрил NASA в инсценировке четвертой высадки человека на Луну в ходе миссии «Аполлон-15».

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