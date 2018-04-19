Разъяренная толпа устроила «суд Линча» и бросила насильника в клетку с крокодилами

В Мексике, в городе Оахака, местные жители совершили самосуд над мужчиной, подозреваемым в изнасиловании молодой девушки, сообщает телеканал «360» с отсылкой на местные СМИ.

Однако дальше полицейского участка 20-летний преступник так и не смог уйти: с ним расправились местные жители.

Родные и близкие пострадавшей собрали толпу из 50 человек и направились прямо к зданию полиции.

Опасаясь погромов, полицейские приняли решение отпустить подсудимого.

Тогда толпа набросилась на молодого человека и жестоко его избила. Однако этого наказания показалось им мало, и горожане бросили насильника в клетку с крокодилами.

Стражам порядка удалось подавить бунт и спасти молодого человека.

В серьезными травмами он был доставлен в местную больницу.